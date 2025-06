- Instruments of Destruction annonce sa sorti sur console

Publié le Mercredi 25 juin 2025 à 11:30:00 par Timothée Chagot

Tous raser pour un parking !

Instruments of Destruction est un jeu développé par Luke Shneider, il met le joueur dans la peau d'un nouvel employé chez Sharpe Industries, une compagnie qui se spécialise dans une chose : créer des machines gigantesques pour les utiliser pour détruire l'environnement dans un monde avec de la physique et hautement destructible.Au travers de 50 challenges dans la campagne principale, le joueur utilisera des machines pré-construites pour accomplir de dur taches avant de construire ses propres machines pour tout détruire.Le lancement d'Instruments of Destruction sur PS5 et XBOX Series arrivera prochainement.