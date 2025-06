Firefighting Simulator: Ignite, le jeu de pompiers sort le 9 septembre

Publié le Mercredi 25 juin 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Au feu, les pompiers, la maison qui brûle

Firefighting Simulator: Ignite est annoncé pour le 9 septembre prochain. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est développé par Astragon Entertainment.Pour rappel, il vous met dans la peau d'un pompier américain. Vous allez devoir vous charger des missions les plus périlleuses qui soient : aider à lutter contre les incendies, de toute origine (électrique, criminels...), gérer les retours de flammes, la progression du feu...Le jeu propose même un mode jusqu'à 4, en coop.Une bêta fermée se déroulera du 27 au 30 juin. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur le site officiel Le jeu est d'ores et déjà en précommande. Vous obtiendrez le Pack Fire Station Companion en bonus.