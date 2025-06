Publié le Mercredi 25 juin 2025 à 09:30:00 par Timothée Chagot

C'est l'apocalypse

Zombie Rollerz : The Last Ship, développé par Zing Games Inc., met le principe du tower defense dans la haute mer avec de la stratégie de survie et des éléments de roguelite. Le joueur prend le contrôle du dernier bateau dans un monde dominer par les zombies et doit construire des tourrels puissantes, recuperer des ressources et de gerer un équipage avec des competences spécialisé pour tenir contre des dizaines de hords de zombies.Ce jeu est la fusion des gamplay de roguelite, tower defense et de bullet hell pour une expérience rapide, stratégique et fun.Les joueurs devront faire face a des hordes de zombies généré procéduralement, pourront débloquer des améliorations d'armes, et faire des choix sessions parès sessions. Le jeu est constamment rejouable pour les joueurs voulant maitriser parfaitement le jeu.Zombie Rollerz : The Last Ship est disponible sur Steam.