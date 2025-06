- Supermarket Simulator : la version 1.0 est disponible

Publié le Mardi 24 juin 2025 à 11:15:00 par Timothée Chagot

Chèque ou espèce ?

Supermarket Simulator, développé par Nokta Games, est un simulateur de supermarché, où le joueur doit organiser les rayons, acheter de la marchandise, faire la caisse, nettoyer, recruter du personnel et choisir les prix en fonction de la fluctuation des prix du marché et de la joie des consommateurs. Il est aussi possible d'agrandir le magasin et de débloquer de nouvelles marchandises.Pour cette nouvelle mise à jour qui fait sortir le jeu de son Early Access, il est possible de remplir des commandes en ligne et d'envoyer des livraisons à travers la ville. Les performances ont été améliorées et le gameplay est moins saccadé grâce à des paramètres supplémentaires et de l'optimisation. Il y a aussi eu des améliorations de l'UI, des bugs corrigés et un affinement du gameplay pour qu'il soit plus intuitif.Supermarket Simulator est disponible sur Steam dès à présent. Les versions consoles arriveront prochainement.