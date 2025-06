- Out Fishing, un jeu de pêche et d'horreur

Publié le Mardi 24 juin 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

C'est quoi la diférence entre un bon et un mauvais pêcheur ?

Out Fishing est un jeu de pêche assez particulier... puisqu'il mélange pêche et horreur. Il est développé par Unikat Label et sortira cette année sur PC, sur Steam Au fil des jours et des nuits de pêche, vous allez devoir améliorer vos techniques, améliorer votre équipement, améliorer votre camp...Vous pourrez vendre vos prises, découvrir de nouvelles zones à explorer... et découvrir un secret qui n'aurait jamais dû remonter à la surface...Out Fishing se joue en vue subjective et se dévoile dans une nouvelle bande-annonce à découvrir ci-dessous :