Tiny Aquarium : élevez des poissons carrés

Publié le Mardi 24 juin 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Comme Captain Igloo ?

Développé par Lunheim Studios et édité par Future Friends Games, Tiny Aquarium: Social Fishkeeping est un simulateur d'aquarium... social.Parfaitement.Vous allez créer un aquarium, nourrir les poissons, les faire grandir... vous pourrez aussi les vendre ou les échanger avec d'autres joueurs, aller visiter les aquariums de vos amis...Un mini-jeu de pêche vous permettra de découvrir de nouvelles espèces.Vous pourrez même passer en mode réduit pour garder l'aquarium dans un coin de votre bureau et le voir se développer tandis que vous travaillez.Le jeu vient de sortir sur PC, via Steam . Il est proposé à moins de 5 €.