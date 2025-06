Borderlands 4 : la nouvelle bande-annonce dévoile l'histoire

Publié le Lundi 23 juin 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

A bas le tyran

2K et Gearbox Software ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour le jeu Borderlands 4. Cette vidéo se concentre sur l'histoire du jeu, son scénario.Il se déroule dans le monde de Kairos où Le Gardien du Temps règne en dictateur, grâce à son armée de soldats synthétiques regroupés sous une armée portant le nom de The Order.Et devinez qui va tenter d'abattre le tyran ?Borderlands 4 sortira le 12 septembre prochain. Il sera disponible, on vous le rappelle, sur PC, Xbox Series et PS5. Il sortira plus tard, mais avant la fin de l'année, sur Nintendo Switch 2.