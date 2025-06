L’Amerzone – Le Testament de l’Explorateur s'offre un trailer masturbatoire

Publié le Lundi 23 juin 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sortez les Kleenex

C'est notre jeu qu'il est le meilleur, regardez, tout le monde le dit, et il a de super notes partout dans le monde alors qu'est-ce que vous attendez pour l'acheter bande de cons, hein ?Voilà en gros le message porté par cette nouvelle vidéo, un "accolade trailer", pour L’Amerzone – Le Testament de l’Explorateur. Et vous savez que je hais les accolade trailers.Allez, pour rappel, L’Amerzone – Le Testament de l’Explorateur est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit du remake du jeu d'aventure éponyme conçu par Benoît Sokal, créateur de la saga Syberia, et sorti en 1999.Le jeu est un mélange d'exploration et d'aventure, de type point'n click, dans lequel vous incarnerez un journaliste intrépide, avec pour objectif de trouver l'oeuf de l'oiseau blanc et de le ramener en Amerzone à bord de l'hydraflot.