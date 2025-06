Blood Message : premier AAA de NetEase Games

Publié le Lundi 23 juin 2025 à 09:45:00 par Timothée Chagot

On a hâte !

Le développeur NetEase Games a annoncé, avec 24 Entertainment 临安 Studio, leur premier jeu AAA solo et linéaire actuellement en développement.Blood Message parle d'une odyssée de loyauté et de survie oubliée, où les joueurs prendrons la peau d'un messager sans nom et de son fils au sein du soulèvement de Dunhuang. Dans ce jeu à la troisième personne, les joueurs seront pris dans un feu croisé de révolution entre deux familles engrangé par la loyauté envers celle-ci. Se passant dans les dernières années de la Dinastie Tang, le joueur devra traverser 1600 kilomètres environ pour délivrer un message tenant le sort de leur pays déchiré par la guerre. Grâce à son contexte, le jeu saura offrir des panoramas inoubliables et une vérité dans l'impact culturel de cette époque.Blood Message est actuellement en développement pour PC et consoles.