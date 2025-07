- NBA 2K26 : Un accès en avant première qui commence le 29 Août 2025

Publié le Jeudi 10 juillet 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Comme quoi le basket brasse aussi

Dans, la gloire est en jeu dans tous les modes. Grâce aux toutes nouvelles fonctionnalités ProPLAY, les joueurs de la Gen 9 expérimenteront la technologie immersive inédite, en ressentant chaque dribble et chaque crossover comme jamais grâce à des “size-up” repensés, et en expérimentant des mouvements dynamiques rapides. Les fans peuvent construire un Mon JOUEUR transcendant en s'efforçant d'atteindre le sommet de la célébrité de la NBA dans un parcours Ma CARRIÈRE réimaginé et faire équipe avec des amis pour affronter des équipes rivales dans La Ville, fraiche et optimisée. MyTEAM dansmettra à l'épreuve les légendes d'hier et d'aujourd'hui dans de nouveaux modes solo et multijoueurs, tandis que les joueurs pourront diriger une franchise en tant que General Manager dans MyNBA, avec 30 scénarios uniques pour remporter un championnat. Plus de détails sur le jeu seront communiqués dans les semaines à venir.2K vient de révéler que Shai Gilgeous-Alexander du Thunder d'Oklahoma City, trois fois All-Star, MVP KIA de la saison 2024-25 et MVP des Finales de la NBA, sera l'athlète de couverture de l'Édition Standard de NBA® 2K26 cette année. Angel Reese, ailier du Chicago Sky, All-Star AT&T de la WNBA, 2024 All-Rookie Team et championne NCAA, sera la vedette de l'Édition WNBA de NBA® 2K26, une édition physique exclusive à GameStop disponible aux États-Unis. Carmelo Anthony, intronisé au Naismith Basketball Hall of Fame en 2025, 10 fois NBA All-Star, trois fois médaillé d'or olympique et membre de l'équipe du 75e anniversaire de la NBA, sera celui qui apparaît sur la couverture de l'Édition Superstar de NBA® 2K26. Disponibles pour une durée limitée, Gilgeous-Alexander, Reese et Anthony partageront eux la couverture de l'Édition Leave No Doubt de NBA® 2K26.Avec une date de sortie prévu pour le 5 Septembre 2025,est déjà disponible en précommande sur PC ( Steam ), PS5 et Xbox Series. L'édition standard est disponible à 69,99€ là où la version Superstar Edition et Leave No Doubt Edition sont respectivement à 99,99€ et 149,99€ mais accessible dès le 29 août.