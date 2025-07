- Space Scum dévoile un nouveau trailer

Publié le Jeudi 10 juillet 2025 à 11:00:00 par Timothée Chagot

C'est original

Space Scum, développé par Sole Survivor Games, est un jeu de rôle tactique au tour par tour, sur des planètes générées procéduralements. Le joueur pourra personnaliser ses origines et faire une multitude de choix qui leur appartiennent, cependant, il faudra faire attention aux conséquences.Dans ce jeu, personne ne fait de prisonnier, chaque mercenaire recruter peut mourir définitivement. Il faut s'assurer d'investir dans les bonnes troupes et de laisser les autres derrière afin d'avancer efficacement. Chaque personnage est entièrement personnalisable en termes de compétences, si le joueur veut en faire un attaquant rapproché, à distance ou un soutien tactique, le choix lui appartient, des dizaines d'armes exotiques et puissantes seront disponible tout au long de l'aventure.En remportant des combats, les joueurs gagneront de l'xp, du butins et des récompenses. Cela permet d'avoir de l'équipement, d'avoir de nouvelles compétences et de recruter de nouveaux mercenaires. Au bout du voyage, le joueur deviendra la plus grande menace de la galaxie, cool non ?La démo de Space Scum sera disponible aux alentours d'août 2025.