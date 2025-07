Magic Forge Tycoon : Vient d'être annoncé

Publié le Jeudi 10 juillet 2025 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

L'art de la forge

Chaque coup de marteau façonne l’histoire. Gérez votre forge astrale, créez des armes enchantées et décidez du sort des royaumes en guerre. Allez-vous attiser les conflits ou forger la paix à l’aide de vos créations? Maîtrisez l’économie, répondez aux contrats exigeants des souverains et des nobles, et gravez votre nom dans la légende des plus grands forgerons.est un jeu de gestion et de stratégie solo. Dans ce jeu, vous êtes commissionné par différents clients souhaitant posséder des armes plus puissantes les unes que les autres. Vous devrez donc choisir méticuleusement pour qui vous souhaitez travailler afin de forger un monde évolutif selon vos choix. Évidemment la partie géopolitique n'occupe pas la totalité du gameplay. Pour avancer dans le jeu il vous faudra géréer votre forge, maitriser votre économie pour l'améliorer et développer de nouvelles compétences régulièrement afin de rester le meilleur forgeron.vient d'être annoncé. C'est un jeu développé par Clever Trickster Studio et édité par Clever Trickster Productions. Le jeu est prévu pour sortir en Janvier 2026 sur PC mais dispose déjà d'une page Steam