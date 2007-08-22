Dernières actus
Publié le Vendredi 22 août 2025 à 12:30:00 par Clémentine Carrasqueira
Beer Manufacture Simulator : Vient dêtre annoncé
On veut boireBrassez votre propre bière de A à Z. Incarnez un maître brasseur, apprenez les techniques, créez des recettes uniques et développez votre brasserie artisanale en une véritable usine. Du brassage à la vente, chaque décision construit votre empire brassicole.
Beer Manufacture Simulator est un jeu de simulation de manufacture de bières. Commencez petit avec des outils de base et une recette simple, puis progressez étape par étape. Transformez une passion pour la bière artisanale en une entreprise florissante en gérant chaque étape du processus de brassage et en convertissant votre petit atelier en une manufacture de bière animée. Découvrez le brassage comme jamais auparavant. Empâtez les céréales, faites bouillir le houblon, refroidissez le moût, fermentez la bière, puis embouteillez ou mettez en fût votre création. Chaque étape influence le produit final, prouvant que patience, timing et attention aux détails sont essentiels. Découvrez des recettes inspirées des traditions brassicoles réelles, de la lager légère et des IPA aux stouts riches et aux hybrides expérimentaux. Choisissez parmi une grande variété d’ingrédients, équilibrez les saveurs et visez le goût parfait ou produisez à une échelle industrielle massive.
Beer Manufacture Simulator est un jeu développé par Games Incubator et édité par Games Incubator et PlayWay S.A. Le jeu est prévu pour 2026 sur PC via Steam et une bande annonce est déjà disponible.
