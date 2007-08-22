Servant of the lake : vient d'être annoncé

Publié le Vendredi 22 août 2025 à 11:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Un service de qualité

Bienvenue à la maison Vanderboom, demeure de l'étrangement célèbre famille Vanderboom. Des visiteurs arrivent bientôt et vous êtes commandé de commencer vos tâches ménagères immédiatement pour les accueillir.est la nouvelle aventure point-and-click premium de la série Rusty Lake des créateurs de la série Cube Escape, The Past Within et Underground Blossom. Résolvez les énigmes nécessaires à l'accomplissement de vos tâches quotidiennes, prenez soin de la maison, accueillez le visiteur et assurez son confort tout en aidant la famille à réaliser ses ambitions alchimiques. Revivez des événements se déroulant des décennies avant Rusty Lake : Roots. En tant que serviteur du domaine Vanderboom, vous explorerez chaque pièce de la Maison tout en veillant à ce que la famille soit bien soignée. Attendez-vous à passer de tâches simples comme redresser les portraits de famille et faire la lessive à l'assistance à des expériences complexes et au nettoyage des conséquences.est un jeu développé et édité par Rusty Lake. Le jeu n'est pas encore disponible mais une brève bande annonce est sortie pour satisfaire les plus curieux.