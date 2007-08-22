Dernières actus
Publié le Vendredi 22 août 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
(Gamescom) Nous avons joué à Dying Light The Beast
Et c'est mon coup de coeurCoup de cœur de cette Gamescom, Dying Light : The Beast est passé entre nos mains via deux démos.
On vous rappelle le scénario : vous jouez Kyle Crane, le protagoniste du premier jeu, mais 30 ans plus tard. Gardé captif dans un laboratoire, il est toujours en proie à des crises de tuerie massive lorsqu’il se transforme en bête. Et il ne faut pas réveiller la bête : désormais, Kyle veut se venger.
C’est dans la ville de Castor Woods et de ses environs que vous allez évoluer. Une ville qui fleure bon les villages montagnards d’Autriche ou de Haute-Savoie. Un petit côté suranné se fait sentir, mais en gardant un charme indéniable.
La première démo consistait à simplement arpenter la ville, pendant 15 minutes. On pouvait aller remplir une mission, à latter quelques zombies, dont certains assez balèzes. L’occasion de découvrir une ville à l’architecture très différente des précédents jeux. Les bâtiments ont des hauteurs vraiment variables et aucun chemin évident n’est tracé entre chaque. Il y a toujours des câbles électriques, quelques filins, mais vous allez galérer, et faire de gros détours parfois si vous voulez rester sur les toits. Toits où les zombies sont vraiment nombreux, d’ailleurs. Finalement, aucun endroit n’est vraiment sûr…
La deuxième démo vous envoyait un peu plus loin dans le scénario, avec des armes plus puissantes… Après avoir traversé la ville, et Dieu sait si c’est peu évident, vous voilà dans la forêt, puis dans une station d’épuration…
Les zombies sont plus résistants, plus nombreux et certains vous chassent, même de jour. La pression est constante.
Quant à la nuit, les Volatiles, ces zombies ultra puissants, sont de retour. Ils vous donnent la chasse, appellent leurs semblables… et sont nettement plus résistants…
Les développeurs ont voulu revenir aux bases de la saga : que le joueur flippe, qu’il ait conscience que dehors, c’est dangereux. La nuit encore plus. Bref, qu’il est un gibier plus qu’un chasseur, même équipé de lourdes armes.
Durant près d’une heure, j’ai donc déambulé dans la ville, dans la forêt, affronté tout un tas de zombis différents mais aussi des humains, suis mort un bon paquet de fois… mais j’ai effectivement retrouvé les sensations excellentes du premier opus. Des souvenirs, bons et flippants, sont remontés. Et effectivement, vous serez toujours sous pression.
Dying Light The Beast sort le 19 septembre. Et c’est mon coup de cœur de la Gamescom.
