Publié le Vendredi 22 août 2025 à 11:30:00 par Walid Hamadi
(Gamescom) Kromlech, un jeu taillé à la hache ? (PC)
Cronach le barbare
Kromlech vous glisse dans la peau de Cronach qui tente d’empêcher un cataclysme imminent pendant une boucle temporelle de 3 jours. Pour cela, il va se battre. Découper des gens. Et raser des villages. Ses actions auront un impact sur sa réputation et de celle-ci dépendra alors la façon dont il pourra régler les conflits. De manière calme ou violente.
Et si vous choisissez la voie de la violence, assurez-vous d’être équipé comme il faut d’une épée bien entendu, mais aussi d’un bouclier, de protection sur tous vos membres etc. En tout 8 slots seront à remplir pour que votre personnage soit efficace dans le combat. L’objectif sera alors de déstabiliser l’ennemi, d’épuiser sa garde, de le déstabiliser sur sa droite et sur sa gauche, pour enfin trouver la faille et lui infliger des dégâts.
Visuellement, la procédure semble fastidieuse. Car malheureusement le jeu n’est pas encore jouable et seuls quelques extraits vidéo nous ont été présentés. On ne peut donc rien supposer du gameplay, mais les affrontements manquaient de punch. Sans parler d’un manque d’animation ou de physique sur les coups portés aux ennemis. Précisons tout de suite que la parution de Kromlech n’est pas prévue avant 2026, donc tous les problèmes techniques pourront être corrigés d’ici là.
Cronach est un monstre de puissance, mais il n’est pas invincible. Chaque journée est interminable jusqu’à ce que vous alliez vous coucher. Et le jeu finit par vous inciter fortement à aller faire un gros dodo quand vous avez épuisé votre endurance. Vous perdez alors beaucoup de stats et le ratio risque/bénéfices n’en vaut plus vraiment le coup. C’est ainsi que vous avancez un peu plus vers l’heure fatidique de la fin du monde.
Les développeurs ne veulent pas nous en dire beaucoup plus, mais celle-ci serait en partie provoquée par les conflits entre les Hommes ainsi que les choix de Cronach. Dans certaines missions, les thèmes de la pauvreté et de l’immigration sont abordés et il est difficile de dire encore quel message voudra porter le jeu. Nous pourrons en juger l’année prochaine, sur PC d’abord, puis plus tard sur consoles.
