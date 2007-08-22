Dernières actus
Moonlight Peaks arrive en 2026
Servant of the lake : vient d'ê...
(Gamescom) Kromlech, un jeu tail...
(Gamescom) Nous avons joué à D...
Publié le Vendredi 22 août 2025 à 12:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Labyrinthine est disponible en précommande
Oserez-vous vous aventurer dans ce labyrinthe ?Klabater et Valko Games ont confirmé que Labyrinthine Console Edition est désormais disponible en précommande sur PlayStation 5, avant sa sortie complète le 18 septembre 2025. Une édition exclusive à la PS5, Labyrinthine – Vampire Deluxe Edition, ne sera disponible que pendant la période de précommande.
Plongez dans les dédales de Labyrinthine et survivez en équipe ! Le jeu propose un mode coopératif en ligne pouvant accueillir jusqu'à huit joueurs, mais vous pouvez aussi vous aventurer seul. Son mode Histoire vous emmène à travers six chapitres pour découvrir le passé terrifiant du labyrinthe. Si vous préférez l'action sans fin, le mode Case Files génère des labyrinthes à l'infini pour une rejouabilité illimitée. Pour progresser, vous devrez faire face à plus de 30 monstres distincts, chacun avec des mécaniques et des terreurs uniques. Gagnez de l'expérience et accomplissez des défis pour débloquer plus de 200 objets cosmétiques pour personnaliser votre personnage.
L'édition standard de Labyrinthine Console Edition comprend le jeu de base. En exclusivité sur PS5, la précommande vous offre le Pack de costumes de vampire, qui inclut une tenue de vampire unique et un nom de couleur verte. De plus, le Pack de précommande de costumes de monstres vous donne accès à deux costumes de créatures supplémentaires (Wendigo et Sorcier) qui ne seront pas vendus séparément pendant au moins un an.
Un Pack de soutien est également disponible, contenant des éléments cosmétiques additionnels, de nouvelles couleurs de bâtons lumineux, un nom de couleur orange et des pistes musicales.
Pour les plus impatients, l'Accès anticipé de 7 jours vous permet de jouer dès le 11 septembre 2025, soit une semaine avant le lancement officiel.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les nominés pour la Gamescom Award 2025
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux
Dernières Vidéos
- Kill the Brickman vient de sortir
- Dreamed Away arrive en Octobre
- Ys X: Proud Nordics annoncé pour 2026
- Towa and the Guardians of the Sacred Tree : Un nouveau trailer
- Firefighting Simulator: Ignite - Une nouvelle bande annonce
- Beer Manufacture Simulator : Vient dêtre annoncé
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)