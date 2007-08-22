Dernières actus
Publié le Vendredi 22 août 2025 à 13:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Kill the Brickman vient de sortir
Repoussez l'invasion des Brickman !Doonutsaur et poncle s'unissent pour vous proposer Kill the Brickman, un jeu de casse-briques au tour par tour qui rend hommage aux classiques de l'arcade. Disponible dès à présent sur Steam et Xbox, le jeu vous invite à libérer le monde des Brickman. Pour y parvenir, vous devrez construire votre propre arsenal en combinant des reliques et des balles aux effets spéciaux.
Dans Kill the Brickman, vous incarnez un cow-boy de l'espace dont l'objectif est de sauver sa planète en accomplissant les missions du Tableau des primes intergalactiques. Le gameplay mélange la stratégie de casse-briques et la construction de deck, et vous permet de choisir parmi plus de 20 types de balles aux effets variés pour créer des combos mortels. L'univers du jeu est à la fois déjanté et absurde, avec une histoire unique et des graphismes originaux. Pour un défi supplémentaire, vous pouvez vous lancer dans des missions bonus ou accepter des missions supplémentaires pour obtenir de plus grosses récompenses. Choisissez votre tireur, chacun ayant des capacités de départ uniques, et équipez-vous de Clips trouvés dans la boutique pour conférer des capacités supplémentaires à vos balles.
Au fil des chapitres, vous affronterez plus d'une douzaine d'ennemis d'élite et dix boss puissants. Vous devrez découvrir les synergies qui transformeront votre simple pistolet en un canon capable de détruire des briques colériques et friandes de chair humaine. Avec des centaines de reliques et une multitude d'options de construction, Kill The Brickman offre une profondeur de jeu qui va bien au-delà du simple fait de viser et de tirer. Pour vaincre les brickmen, vous devrez faire preuve de planification et d'adaptation.
Annoncé lors du showcase Xbox à la Gamescom, Kill the Brickman est disponible dès maintenant sur Steam pour 4,99 €.
