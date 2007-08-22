Dernières actus
Publié le Vendredi 22 août 2025 à 13:30:00 par Anthony Razafinjatovo
Dreamed Away arrive en Octobre
Affrontez vos peurs pour retrouver votre soeur !L'éditeur de jeux indépendants Pineapple Works et le développeur français Nicolas Petton sont heureux d'annoncer que Dreamed Away sortira le 23 octobre 2025. Le jeu, qui a connu une campagne Kickstarter réussie en 2024, sera disponible sur Steam, Nintendo Switch 1 & 2, Xbox One et Xbox Series XIS.
Dans son ambiance, sa direction artistique et son design, Dreamed Away partage des similitudes avec des jeux comme Earthbound, Undertale et Omori.
Ce RPG indépendant en pixel art se déroule en France dans les années 90. Un soir d'été pluvieux, Théo se réveille et découvre que ses parents et sa sœur, Louise, ont disparu. Le monde tel qu'il le connaissait s'effondre, et des fantômes et des spectres le hantent tandis qu'il cherche sa sœur, toujours à un pas derrière elle.
Plongez dans un univers en pixel art détaillé, où une narration immersive vous emmène dans un voyage pour résoudre un mystère. Le jeu propose un système de combat rapide, combinant la stratégie au tour par tour, des phases d'esquive de balles et des QTE. Vous y découvrirez également des capacités et équipements uniques, des éléments d'horreur psychologique et une bande-son originale.
