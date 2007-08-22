Dernières actus
Publié le Vendredi 22 août 2025 à 12:45:00 par Clémentine Carrasqueira
Firefighting Simulator: Ignite - Une nouvelle bande annonce
Au feu les pompiers, y'a la maison qui brûleFaites face au danger et aux incendies avec votre équipe, et sauvez des vies dans Firefighting Simulator: Ignite. Incarnez un pompier américain dans une grande ville du Midwest et montrez de quel bois vous êtes fait en venant à bout de nombreuses missions.
Firefighting Simulator: Ignite est un jeu de simulation de pompier aux Etats Unis. Luttez contre des incendies aux graphismes réalistes et jouez à des modes intuitifs et coopératifs avec jusqu'à 3 de vos amis, ou à l'aide d'équipiers contrôlés par l'IA. Faites face à de terribles flammes dynamiques, à de la chaleur et de la fumée générées en temps réel avec un moteur physique de pointe et des graphismes sublimés grâce à l'Unreal Engine 5 qui vous permettront de combattre les incendies comme vous ne l'avez jamais fait. Tout au long de votre carrière, vous devrez réussir des exploits, tels que sauver des civils coincés, lutter contre des incendies électriques, des liquides inflammables, des feux de graisse, des explosions de fumée, des embrasements généralisés éclair et des explosions. Utilisez du matériel de pompier authentique comme des lances à incendie, des scies, des outils de type halligan, des haches ou des extincteurs et grimpez à bord de camions de pompier et de camions à échelle fidèles à la réalité.
Firefighting Simulator: Ignite est un jeu dévéloppé par weltenbauer. Software Entwicklung GmbH et édité par astragon Entertainment. Le jeu est prévu pour sortir le 9 Septembre 2025 sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series.
