Publié le Vendredi 22 août 2025 à 13:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Ys X: Proud Nordics annoncé pour 2026
Partez à l'aventure avec Adol et Karja !NIS America a annoncé que Ys X: Proud Nordics, la version définitive du célèbre opus de la série Ys, sortira début 2026 sur Nintendo Switch 2 et Steam. L'édition Nintendo Switch 2, distribuée en France par Microids Distribution France, sera une superbe édition Deluxe qui comprendra le jeu Ys X: Proud Nordics, un mini Artbook et un Mini-Poster.
Embarquez pour un voyage inoubliable aux côtés d'Adol et Karja à travers le golfe d'Obelia. Grâce à de nouvelles améliorations, l'expérience est plus fluide que jamais. Découvrez un nouveau scénario centré sur l'île d'Öland et ses mystérieux habitants, Canute et Astrid. Pour les plus audacieux, un défi redoutable vous attend dans le donjon chronométré de Muspelheim. Préparez-vous, car une nouvelle aventure commence !
Considéré comme l'édition ultime de cet opus acclamé de la série Ys, Ys X: Proud Nordics propose des combats dynamiques et une narration passionnante. Le jeu a été enrichi avec de nouvelles mécaniques de jeu, un donjon de haute difficulté et un scénario inédit, le tout parfaitement intégré à l'histoire originale.
Une rencontre tendue en mer unit le jeune aventurier aux cheveux rouges, Adol, et la fière Normande, Karja. Désormais liés par les chaînes du Mana, ils doivent faire face à la menace des Griegr, une horde immortelle qui cherche à piller le vibrant golfe d'Obelia. À bord de leur navire, le Sandras, Adol et Karja rassemblent un équipage fidèle pour affronter leurs ennemis dans un voyage qui restera à jamais gravé dans les mémoires.
