Publié le Vendredi 22 août 2025 à 13:00:00 par Clémentine Carrasqueira
Towa and the Guardians of the Sacred Tree : Un nouveau trailer
Des charadesign très coolPlongez dans le monde perdu de ce de ce jeu où forces ancestrales et chaos s'éveillent. Aidez Towa et les enfants célestes à forger des liens et des sabres puissants pour combattre l'armée de Magatsu et décider du sort du village de Shinju.
Towa and the Guardians of the Sacred Tree est un RPG d'action Roguelike. Incarnez Towa et les enfants célestes dans leur quête salvatrice et explorez de mystérieuses contrées menacées par la corruption de Magatsu. Dans ce monde où merveilles et dangers sont les faces d'une même pièce, l'unique voie est celle du courage. Sur fond des mélodies de Hitoshi Sakimoto et de paysages sauvages à couper le souffle, sauvez le village de Shinju au fil de votre lame. À mesure que les héros poursuivent leur quête à travers les âges, le village évolue. Tissez des liens uniques avec ses habitants tout en découvrant les coutumes et histoires qui font du village de Shinju ce qu'il est. Chacune de vos visites est l'occasion de vous entraîner au dojo, d'obtenir de puissants dons, et de créer de nouveaux sabres à la forge. Towa, la prêtresse de Shinju, se joint à ses huit fidèles compagnons pour vaincre Magatsu. Combattez aux côtés d'un enfant céleste en maniant le pouvoir sacré du sabre (Tsurugi) et du bâton (Kagura). Chaque enfant céleste possède ses propres capacités et sabres, ce qui rend les styles de combats et les duos totalement uniques. Ensemble, tracez votre chemin dans ces terres colorées, menez à bien des expéditions, et terrassez les serviteurs de Magatsu.
Towa and the Guardians of the Sacred Tree est un jeu développé par Brownies inc. et édité par Bandai Namco Entertainment Inc. Le jeu sera disponible le 19 Septembre 2025 sur PC via Steam, Xbox Series, PlayStation 5 et Nintendo Switch.
