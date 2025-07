PlayStation Plus : Les nouveaux jeux de juillet pour l'Extra et Premium

Publié le Jeudi 10 juillet 2025 à 10:00:00 par Timothée Chagot

C'est pas mal

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre bibliothèque dès le 15 juillet :Les voici :

PlayStation Plus Extra et Premium :

Cyberpunk 2077 | PS4, PS5

Abiotic Factor | PS5

Banishers: Ghosts of New Eden | PS5

Bluey: Le Jeu Vidéo | PS4, PS5

Planet Zoo | PS5

Risk of Rain 2 | PS4, PS5

Tropico 6 | PS4, PS5

New World: Aeternum | PS5

PlayStation Plus Premium :