Jelly Troops : Une sortie annoncée pour le 17 Septembre 2025

Publié le Mercredi 9 juillet 2025 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Bagarre entre magiciens

Surpassez les forces adverses en nombre, en ruse ou en manœuvre, et capturez des drapeaux dans une bataille à la fois accessible et complexe.s'apparente au genre STR, où positionnement, réactivité et ajustements instantanés sont la clé de la victoire. Chaque slime peut récolter des « Fruits Magiques » qui permettent de faire pousser plus de slimes, d'attaquer les slimes ennemis ou de capturer des drapeaux. Plus il y a de slimes alloués à une tâche, plus elle est accomplie rapidement. Plusieurs stratégies s'opposent donc comme d'abord faire grandir votre armée pour une attaque surprise en début de partie, ou vous infiltrer pour capturer des drapeaux dès le début. Des Gardiens gigantesques rôdent sur la carte, impatients de vous écraser, vous et vos slimes. Essayez d'attirer les Gardiens à portée de l'ennemi pour créer des encerclements quasi infranchissables. Vous pouvez aussi tester vos compétences en mode Défi, jouer avec des amis en mode multijoueur local en écran partagé ou combattre en ligne contre des commandants de slime du monde entier.est un jeu développé par Nukenin et édité par Phoenixx Inc. Le jeu sera disponible le 17 Septembre 2025 sur PC via Steam et Nintendo Switch.