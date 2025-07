- Master of Piece a dépassé les 10 000 téléchatgements

Publié le Mardi 8 juillet 2025 à 10:15:00 par Timothée Chagot

Pièce par pièce

Master of Piece, développé par I M GAME, est un jeu roguelike de deckbuilding. Ce jeu est inspiré des jeux de société, offrant un gameplay simple mais stratégique. Il faut recruter une équipe d'expédition composée de mercenaires et mener pour un voyage afin de percer les secrets d'un monde enveloppé de brume sombre.Pour réussir ce voyage difficile, il est indispensable de renforcer et de fusionner les traits particuliers des mercenaires, ce qui créera des synergies puissantes et des combinaisons dévastatrices. À chaque tour, il faut déployer une équipe de mercenaires sur le terrain et commencer le combat.Une fois le combat commencé, les mercenaires agissent dans l'ordre basé sur leur vitesse. Avec des commandes simples, tout le monde peut comprendre le principe du jeu, cependant en comprendre toutes les combinaisons des 140 mercenaires et traits, plus de 80 reliques et plus de 400 événements de cartes, exige une compréhension profonde et complexe.Master of Piece sortira courant 2025 sur PC. Une démo est disponible sur Steam