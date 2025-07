Cloudheim : Une nouvelle bande annonce

Publié le Mardi 8 juillet 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Faut-il encore avoir des amis

Ragnarok a brisé le monde, et vous avez été choisi par les dieux pour en créer un nouveau. Maîtrisez de puissantes compétences et fabriquez des armes en constante évolution. Explorez des îles variées et des donjons mystérieux à partir de votre tortue-base d'opérations, la Carapace d'Odin.est un action-RPG coopératif mêlant artisanat et combats chaotiques. Jouez en solo ou avec jusqu'à 4 joueurs en coopération en ligne, accompagné d'un groupe de personnages et de créatures qui vous guideront dans votre aventure. Semez la pagaille dans un monde complètement destructible et ensevelissez les monstres sous des piliers, projetez vos ennemis dans des tornades, utilisez les Greebles comme boulets de canon, ou projetez des tonneaux d'explosifs à coups de pied. Fabriquez un éventail d'armes, d'équipements, et de compétences puissantes utilisables en bataille - ou vendez le surplus.est un jeu développé et édité par Noodle Cat Games et sera disponible en fin 2025 sur PC via Steam , PS5 et Xbox Series.