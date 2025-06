(TEST) The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Est-ce que ça vaut vraiment le coût ?

Je vais être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas besoin d'ami. Je vis très bien tout seul, avec moi-même. Et si je vous dis ça, c'est que je ne vais justement pas m'en faire de nouveaux, avec ce test de The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition. Un jeu que vous avez adoré.Moi pas.Je ne l'ai pas malaimé, notez bien. Mais mon avis sur le jeu diffère très certainement du vôtre.Ce qui ne veut pas dire qu'il vaut moins. Juste qu'il est différent. Et pour le coup, j'argumente...