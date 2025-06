Berserk or Die : nouvelle sortie sur Steam

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 11:55:00 par Timothée Chagot

Attention au clavier

Développé par Nao Games et édité par Poncle, Berserk or die est un slash ‘em up où plus vous pressez de touches plus les attaques sont puissantes.Vous incarnez un soldat solitaire qui doit repousser des vagues d’ennemis sur un champ de bataille ravagé. Les joueurs devront acheter des objets auprès de marchands ambulants, s'entraîner et appuyer sur un maximum de touches (sans casser votre clavier). Vos déplacements dans le niveau n’auront aucune importance vue qu’il faut juste survivre aux assauts. Il est possible d’utiliser une manette avec des aménagements d'accessibilité.Le jeu porté par un esthétique pixel art propre à Nao Shibata le créateur du jeu et une bande-son originale par le compositeur de Vampire Survivor, propose avant tout la satisfaction de faire des gros dégâts tout en ayant la satisfaction de voir vos ennemis voler à travers l’écran. Le jeu est déjà disponible sur Steam au prix de 3,99 €.