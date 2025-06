Ninja Gaiden 4 sortira le 21 octobre

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Toujours aussi rythmé

Ninja Gaiden 4 revient et vous propulse dans un Tokyo transformé en métropole gangrenée par les ténèbres. Vous allez y incarner un nouveau personnage, Yakumo, du clan Raven. Il va affronter le Dragon Noir.Une nouvelle bande-annonce du jeu a été dévoilée. Elle montre des armes inédites, de nouveaux coups et combos, avec le retour du Bloodbind Ninjutsu et des arts Ninpo.Le jeu est développé par Platinum Games. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Il a été annoncé pour le 21 octobre.Le héros habituel, Ryu Hayabusa sera aussi de la partie. Une connexion spéciale le liera au héros de cet opus.