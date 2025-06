Echoes of the End annonce une fenêtre de sortie

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 11:10:00 par Timothée Chagot

L'Islande quel beau pays

Myrkur Studio, développeur Islandais, est fier d'annoncer la sortie de leur premier jeu pour cet été sur PC, PS5 et XBOX Series. Il est édité par Deep Silver.Dans Echoes of End le joueur prendra la peau de Ryn, née avec des capacités magiques hors du commun tentant de sauver son frère d’un empire horrible à l’aube de la guerre. Au cours de votre quête le joueur fera la connaissance d’Abram Finlay un savant hanté. Ryn devra lever le voile sur un complot qui pourrait réveiller d’anciennes querelles et faire sombrer le royaume d’Aema dans le chaos.Le royaume d’Aema était autrefois uni en tant que puissant empire, est maintenant fragmenté à cause de la guerre, la nostalgie et la magie. De villages emprisonnés sous des falaises de glace au champ de batailles calcinées, les joueurs exploreront un monde se souvenant de son passé et affecté par les décisions.Lors de votre aventure il sera possible d’utiliser la magie afin de manipuler le temps, la gravité et la création d’illusions afin de vaincre des ennemis humains ou monstrueux, et de résoudre des casse-tête ou puzzles environnementaux. Abram sera aussi à vos côtés pour vous aider tout au long de l’aventure, et permettra de développer une relation pendant votre quête.Un casting important sera présent notamment avec Aldís Amah Hamilton dans le rôle de Ryn et de Karl Ágúst Úlfsson dans le rôle d'Abram.Cela étant rendu possible grâce à la capture de mouvement. La musique sera composée quant à elle par Viktor Ingi Guðmundsson en reprenant des influences islandaises traditionnelles.