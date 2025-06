Code Vein II annoncé par Bandai Namco

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 10:55:00 par Cedric Gasperini

Du sang dans le Vein

Suite de Code Vein, sorti en 2019, Code Vein II est un action-RPG signé Bandai Namco Studios. Il vous entraîne à nouveau dans un monde post-apocalyptique où les revenants et les derniers survivants humains luttent pour leur survie.Une nouvelle menace, appelée Luna Rapcis, a plongé les revenants dans la folie et les a transformés en monstres violents et sanguinaires.Vous allez incarner un chasseur de revenants, guidé par Lou, une jeune fille mystérieuse dont la particularité est de pouvoir voyager dans le passé. Ce sera l'occasion de tenter d'améliorer votre présent, en modifiant les événements qui ont mené à cette extinction.Deux époques à parcourir, donc.Le jeu sortira en 2026 sur PC, Xbox Series et PS5.Une vidéo a été mise en ligne.