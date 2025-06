Gears of War: Reloaded, la nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le jeu de l'été ?

Gears of War: Reloaded est la version remasterisé par The Coalition en collaboration avec Sumo Digital et Disbelief, du premier Gears of War qui a tant fait frémir de bonheur les joueurs Xbox lors de sa sortie en 2006.Edité par Xbox, cette nouvelle version sortira le 26 août prochain.Au menu, résolution 4K, jusqu'à 120 images par seconde, audio 3D, pas de temps de chargement.La campagne sera jouable à deux, en local ou en ligne. Ajoutez le mode multi jusqu'à 8 et un cross-play pour pouvoir jouer avec tout le monde, quelle que soit sa plateforme, mais aussi cross-save, pour retrouver sa sauvegarde, là aussi quelle que soit sa plateforme.Le jeu sortira sur PC et Xbox Series, mais aussi sur PS5.Une bêta multijoueur débutera le 13 juin et s'étalera sur 2 week-ends. Elle sera accessible sur toutes les plateformes pour les membres Game Pass Ultimate, PC Game Pass, les possesseurs de la version numérique de Gears of War: Ultimate Edition, ainsi que ceux ayant précommandé Gears of War: Reloaded.Une nouvelle vidéo a été publiée.