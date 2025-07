- SKY LEGENDS : une épopée aéropostale est annoncé

Publié le Jeudi 24 juillet 2025 à 11:00:00 par Timothée Chagot

J'ai un colis bloqué...

SKY LEGENDS : une épopée aéropostale, développé par SUPER AC, sera un jeu en réalité virtuel qui plonge les joueurs au cœur de l'épopée des pionniers du courrier aérien. Le jeu se veut être expérience narrative et aérienne inédite, mêlant gestion, exploration et pilotage dans une ambiance vintage et envoûtante.De Dakar à Buenos Aires, en traversant Casablanca et Natal, affrontez des tempêtes, des terrains escarpés et des zones difficiles pour acheminer le courrier, peu importe le prix à payer. À chaque mission, vos talents et votre force mentale seront testés, vous plongeant dans un récit empreint d'humanité, tissé de liens d'amitié, de tragédies et d'aventures.SKY LEGENDS : une épopée aéropostale sera disponible sur META QUEST 3/3S, PSVR2 et PC-VR via Steam, vers le 1er trimestre 2026.