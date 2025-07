WWE 2K25 sur Nintendo Switch™ 2 et le pack DLC Fearless enfin disponibles

Publié le Jeudi 24 juillet 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

PAR DESSUS LA 3EME CORDE

Vous avez toujours été fan de catch ? Cette discipline qui mêle spectacle, combats et dramas ? Et oui car il est impossible de dissocier le catch de ses personalitées, chaque combattant jouant son rôle. Au court des années nous avons pu suivre l'évolution de nos catcheurs préférés et les clans ou alliances qui se sont formés. Mais enfilez votre tenue moulante car il est temps de prendre par au combat et de remporter les ceintures les plus brillantes.est un jeu de simulation de combat de catch sorti le 14 mars 2025. L'édition de WWE 2K25 met en avant Roman Reigns et tout l'héritage du clan The Bloodline. Cependant, vous pouvez incarner plus de 300 catcheurs et catcheuses pour des combats hauts en couleurs et en action. 2K et Visuals Concepts ont lancé WWE 2K25 sur Nintendo Switch™ 2, en parallèle du pack Fearless, troisième pack DLC de personnages sur les cinq*. La version Nintendo Switch 2 de WWE K25 prend en charge l’ensemble des modes de jeu et des types de matchs**, tout en offrant la possibilité de jouer aux modes hors ligne en déplacement et aux modes en ligne avec une connexion internet. Le pack Fearless, le dernier pack DLC de personnage, comprend un ensemble de Superstars de la WWE, anciennes et actuelles, dont New Jack, Jordynne Grace, Penta, Bull Nakano ainsi qu’un un invité célèbre : PRIME Bottle (avec la méga-star internationale KSI), et introduira 64 nouveaux mouvements et animations.est un jeu développé par Visual Concepts et édité par 2K. Il est disponible sur PC via Steam au prix de 59,99€ mais aussi sur Xbox One, Xbox Series, Playstation 4, Playstation 5 et maintenant sur Switch 2. Le DLS Fearless lui est retrouvable sur toutes ces plateformes et coûte 9,99€.