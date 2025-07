And Roger : Vient de sortir

Publié le Jeudi 24 juillet 2025 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Mais qui est Roger ?

C'était un matin comme les autres, jusqu'à ce qu'elle réalise que son père n'était pas là. À sa place, elle tombe sur un inconnu qui essaie de la forcer à prendre un étrange médicament. Qui est-il ? Et où est son père ?est un roman interractif point and click solo. Le jeu est principalement narratif et vous devrez aider une jeune fille à comprendre qui est l'inconnu dans sa maison, où est son père mais aussi récupérer ses souvenirs pour découvrir sa vie et ses aventures. Le jeu comprend trois chapitres et offre un temps de jeu total d'environ une heure. Le jeu offre une DA très douce avec des dessins semblables à ceux d'une bande dessinée et des musiques d'ambiances. Le jeu comporte pleins de mini jeux qui vous premettront de faire avancer l'histoire.est un un jeu développé par TearyHand Studio et édité par Kodansha. Il vient de sortir sur Nintendo Switch et PC via Steam au prix de 4,99€.