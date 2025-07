Road Truckers - New Beginning : Vient d'être annoncé

Publié le Jeudi 24 juillet 2025 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Dis camion

Vivez la vie d'un camionneur dans le premier jeu de rôle de simulation de transport routier. Explorez des villages, des villes et des régions sauvages à bord d'un camion personnalisable. Marchez, mangez, dormez et aidez les autres.est un mélange entre jeu de simulation et RPG. Reprenez une vieille piste d'atterrissage inutilisée et transformez-la en base d'opérations de camionnage. Faites passer l'expérience du transport routier à un niveau supérieur en conduisant et en interagissant avec le monde qui vous entoure. Rendez votre camion unique en le personnalisant mécaniquement et visuellement, à l'intérieur comme à l'extérieur. Rencontrez des gens et décidez comment les aborder. Admirez des paysages dans différentes conditions météorologiques. Mais surtout, voyez le changement que vous apportez en soutenant l'économie.est un jeu développé par Road Studio S.A. et édité par Movie Games S.A. Il sera disponible en 2026 sur PC via Steam et sur PS5.