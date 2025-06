Grounded 2 débarque en accès anticipé cet été

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Petits mais costauds

Sortie en version finale il y a presque 3 ans, le jeu de survie multijoueur d’Obsidian Entertainment Grounded va avoir droit à une suite.Grounded 2 sortira sur PC et Xbox Series, mais sortira d'abord en accès anticipé sur PC, via Steam, le 29 juillet prochain.Après vous avoir fait explorer les jardins, c'est désormais dans la jungle urbaine que l'on va retrouver nos ch'tis bonshommes.Plus d'insectes, plus d'outils, dont un Omni-Tool multifonction, plus d'humour aussi... les développeurs annoncent que cette suite prend en compte un bon nombre de remarques et de demandes faites par la communauté.Vous pourrez, notamment, découvrir des Buggies montables.