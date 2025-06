No Straight Roads 2 : Metronomik annoncent un nouveau jeu

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 11:15:00 par Timothée Chagot

Ride the lightning !

No straight Roads 2, développé par Metronomik et édité par Shueisha Games, est un jeu d’action et de rythme annoncé pour 2026 sur PC et consoles.Le but du jeu sera de combattre des groupes de musiques en utilisant vos capacités de musiciens. Reprenez le contrôle de Mayday et Zuke pour continuer votre aventure pour grimper dans les classements musicaux internationaux ! Dans ce nouvel opus le groupe s’agrandit avec 2 nouvelles stars à vous rejoindre, qu’il sera possible de jouer aussi apportant leur musique et leur connaissance du combat.Les combats sont basés sur le rythme avec une bande-son fantastique comprenant des nouveaux titres de James Landino, Falk Au Yeong, Garrett Williamson, and Midas Klare (Inverted Silence) et plein d’autres. Attaquez au rythme du tempo pour délivrer des combots et des capacités afin d’envoyer les nouveaux megaboss musicaux au tapis.Il sera aussi possible de prendre le contrôle du bus de tournée afin de parcourir la route qui sépare Vinyle City de votre objectif ! Découvrez de nouvelles locations et environnements avec de nouveaux groupes et de nouvelles cultures musicales, incluant le folk, le jazz expérimental, le rock rebelle, et la digitale pop.