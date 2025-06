Fading Echo : premier jeu d’action de New Tales

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 11:35:00 par Timothée Chagot

France pays de nouveaux jeux

Développé par New Tales et édité par Emeteria, Fading Echo est un jeu d’action-aventure prenant pour racine l’eau. Le joueur incarne One, une légende capable de changer de forme à volonté entre humaine et eau. Elle pourrait explorer, combattre et s’adapter perpétuellement au changement des réalités. One devra sauver son monde en relançant le flux Ætherique, réveiller le cœur d’un bastion oublié, et percer les mystères enfouis de son propre héritage. Il y a aussi une baleine volante, La Dernière Merveille. Elle est là. Voilà.Le gameplay se repose sur l’eau, la vapeur, l'état des éléments n’est pas fixe. Le joueur pourra créer des vagues puissantes, déclencher des attaques rapprochées, se transformer en goutte, autant de style de jeu que de capacités.L’Echovers, le monde du jeu, est un multivers fragmenté, les mondes en perpétuelle transformation dont fait partie Corel, la planète comprenant ruine oublier, portail instable et forces inconnues. One commencera son aventure ici. Chaque nouvelle zone bousculera les règles, portails et environnements changeants sous vos yeux, et ne se comportant jamais pareil, le joueur devra donc constamment s’adapter.Le jeu est annoncé sur Steam, Epic Games, PlayStation 5 et Xbox Series.