Hirogami : nouvelle démo et nouveau trailer

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 11:30:00 par Timothée Chagot

Plié pour la justice !

Hirogami, développé par Bandai Namco Studios Singapor et édité par Kakahashi Games, est un jeu où il faudra se plier, se déplier, en animal ou feuille pour résoudre des puzzles et parcourir des plateformes. Ainsi grâce à vos pouvoirs de l’ancienne tradition des Origamis, il sera possible de se transformer en Tatou fort et résistant, en Gorille, agile et puissant, ou encore une Grenouille, rapide et aérienne, pour vaincre les envahisseurs digitaux, les Blights. Il sera possible aussi d’utiliser un éventail ayant des pouvoirs, comme le vent, le poison et le feu. Parcourez un monde reprenant l’esthétique des contrées japonaises dans un style Origami en parcourant le village de Shishiki Village.Le jeu sera disponible le 3 Septembre 2025 sur PS5 et Steam. Une démo est disponible sur Steam , ainsi qu’un nouveau trailer :