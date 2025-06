The Outer Worlds 2, en long, en large et en travers

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Toujours aussi alléchant

Sorti en fin d'année 2019, The Outer Worlds, dont vous pouvez retrouver notre test ici , a marqué son année, même s'il a divisé les foules. A la rédaction, nous avons été conquis.C'est donc avec un plaisir non feint que nous avons appris le développement d'une suite et nous l'attendons pour cette fin d'année avec impatience.Le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Il vous emmène sur Arcadia, une colonie isolée, en proie à un affrontement entre différentes factions : des utopistes militarisés, des cultistes corporate et des scientifiques prophétiques. Chaque faction a ses propres territoires, ses partisans, son design et sa propagande.Une nouvelle fois, vous aurez une large liberté d'exloration et de choix. De quoi impacter l'avenir de la planète.De nouveaux compagnons, un gameplay enrichi avec de nouveaux mouvements et une personnalisation complète du personnage sont à attendre.Le jeu sortira le 29 octobre 2025 et on a sacrément hâte, surtout après avoir vu la nouvelle vidéo.Deux éditions seront proposées : la standard à 79,99 € et l'édition Premium à 99,99 € dotée d'un accès anticipé de 5 jours et d'un Pass pour les deux DLC à venir. Ajoutez un artbook numérique et la bande-son.