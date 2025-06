Story of Seasons: Grand Bazaar : un nouveau simulateur de ferme

Publié le Lundi 9 juin 2025 à 12:10:00 par Timothée Chagot

Quel bazar !

Développé par Marvelous Inc., Story of Seasons: Grand Bazaar s’annonce comme un jeu relaxant ou le but sera de faire pousser différents légumes et fruits dans votre jardin, afin de les vendre dans votre petit stand au grand bazar de Zephyr Town. Il sera également possible d’élever des animaux et de préparer des mignardises afin de les vendre sur votre étal. Plus votre stand grandira, plus le joueur débloquera de possibilités de création comme des moulins afin de moudre du blé, ou d’autres instruments. Grâce au vent il sera possible d’utiliser un parapente afin de traverser la ville beaucoup plus grande que les précédents opus. Pour l’histoire tout est entièrement doublé, il sera possible de créer des liens amicaux ou amoureux et de fonder une familleStory of Seasons: Grand Bazaar sera disponible sur Switch, Switch 2 et Steam. La version physique standard sera a 49,99 € sur Switch et 59,99€ sur Switch 2. Une version collector avec un adorable mouton Suffolk en peluche, une affiche, un livre d'art physique avec plus de 115 pages et un CD de bande originale, au prix de 69,99 € et 79,99 € pour Switch et Switch 2. Les éditions digitales seront au même prix que les physiques, sur Steam le jeu sera au prix de la Switch 1. Diverse DLC seront a disposition “Cow Set” et “Trunk of Transformation”.