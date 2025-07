Holy Shoot : Un nouveau shooter

Publié le Lundi 7 juillet 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Doom en plus friendly

Les boss des Sept Péchés Capitaux ont volé les Sept Artefacts. En tant que guerrier du Sanctum, rendez-vous en Enfer pour les récupérer. Débloquez des héros uniques et maîtrisez des pouvoirs divins. Combattez, mourez, ressuscitez. Répétez l'opération jusqu'à sauver le monde.est un FPS d'action roguelite au rythme effréné se déroulant dans une version satirique de l'Enfer. Les joueurs peuvent choisir parmi une sélection variée de personnages dotés de pouvoirs angéliques, chacun offrant des capacités et des styles de jeu uniques. Des inventeurs férus de technologie aux vétérans chevronnés, ce mélange de personnages renforce à la fois la profondeur stratégique et l'immersion narrative, offrant aux joueurs une infinité de possibilités de personnalisation de leur aventure. Affrontez des ennemis variés et trouvez leur faiblesses, sauvez les pauvres âmes égarées et résolvez les énigmes qui vous permettront de passer au niveau suivant et d'affronter les boss des sept péchés capitaux.est un jeu développé et édité par Tale Era Interactive. Une démo est déjà disponoble sur PC via Steam et le jeu sortira vers fin 2025.