- Turbo Kid arrive sur Switch le 5 Août

Publié le Jeudi 3 juillet 2025 à 11:00:00 par Timothée Chagot

C'était mieux avant.

Outerminds Inc, le développeur de Turbo Kid, ont annoncé la sortie du jeu sur Switch pour le 5 août.Placer dans un univers avec une vision cauchemardesque et rétrofuturiste des années 80, Turbo Kid se situe dans un monde où l'humanité a été détruite, l'eau est rare, des chefs de guerres tyranniques reine sur les terres abandonnées, et les motos sont un choix judicieux pour les sauveurs.Ce metroidvania propose à ses joueurs des armes complétement folle, des compétences qui le sont encore plus et du pixel gore tout en chevauchant le BMX et faisant exploser le crâne des adversaires dans des projections de sang sur les murs. Créé comme une continuation du film de 2015 du même nom, Turbo Kid a su conquérir les fans après une campagne kickstarter qui a été complété en moins de 24 heures. Pour les speedrunners, l'histoire et totalement passable ce qui permet une fluidité dans le gameplay pour les joueurs acharné.Turbo Kid sera disponible sur Switch le 25 août 2025, et est déjà disponible sur Steam.