It Works: Electronics Repair Simulator est annoncé sur Steam

Publié le Jeudi 3 juillet 2025 à 10:15:00 par Timothée Chagot

Redémarrer le routeur ?

It Works: Electronics Repair Simulator, développé par Games Incubator, est un simulateur de technicien électronique. Dans ce jeu, le joueur va devoir réparer des objets électroniques allant de la simple souris, aux enceintes en passant par les téléphones.Pour accomplir sa tâche, le joueur aura à sa disposition un multimètre pour savoir d'où viens la panne, afin d'utiliser les bons outils et ne pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, le joueur devra être minutieux, un geste brusque ou non-nécessaires pourrait endommager l'appareil et faire fuir les clients. Chaque appareil réparé augmentera les compétences du joueur et lui permettra de réaliser des réparations plus complexes.It Works: Electronics Repair Simulator sera disponible prochainement en 2025 sur Steam.