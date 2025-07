Black Desert Online : Des soldes estivales et découverte de la nouvelle classe Wukong

Publié le Jeudi 3 juillet 2025 à 09:45:00 par Clementine

Plus fort que King Kong

accueille une vague de nouveaux contenus et d'offres exceptionnelles, avec en tête d’affiche l’arrivée tant attendue de sa 30e classe jouable : Wukong. La licence Black Desert est la franchise de Pearl Abyss, un MMORPG d'action à monde ouvert et des combats basés sur les compétences qui redéfinissent le genre. Avec le système de personnalisation des personnages les utilisateurs peuvent sortir des standards et créer des personnages uniques qui les représentent vraiment. Son vaste lore intéressera aussi bien les nouveaux venus que les vétérans des jeux MMO et des RPG d'action.Pour cet été,ajoute la nouvelle classe de personnages Wukong. Le légendaire manieur de bâton, chevaucheur de Nimbus et également connu comme l’Héritier du Bouddha Guerrier rejoint le champs de bataille. La classe Wukong manie le bâton Jingubang et une gourde, et possède comme arme d’éveil le redoutable Pilier de Jade. La première tenue en édition limitée de la saison, Vacances d’été, est disponible dès aujourd’hui et le restera jusqu’au 27 août. Du maillot de bain aux tenues en maille légère, chaque classe peut désormais adopter un nouveau look estival en pleine aventure. Mais ce n'est pas tout puisque du 3 juillet 2025 à 10h00 au 10 juillet 2025 à 10h00, le jeu de base Black Desert Online est disponible gratuitement. En parallèle, les joueurs peuvent bénéficier de jusqu’à 50 % de réduction sur une sélection de packs et de bundles.Développé par Pearl Abyss et édité par Pearl Abyss, Kakao Games, Kakao, GameOn, Plaion et GameNet,est disponible sur PS4, Xbox One et PC via leur site