POSTAL 2 Redux : Enfin sur Steam et PlayStation Store

Publié le Jeudi 3 juillet 2025 à 10:45:00 par Clementine

Le premier jeu est sorti l'année de ma naissance

Lâchez-vous dans le jeu de tir bac à sable le plus chaotique jamais créé et ses nouveaux graphismes ! Survivez une semaine à Paradise, en Arizona. Achetez du lait, retournez des livres ou faites votre livraison de courriers avec un arsenal d'armes. À vous de choisir… mais bonne chance pour éviter les ennuis.POSTAL 2 Redux est un shooter à la première personne initialement sorti en 2003. Postal 2 est entièrement repensé, propulsant son humour noir, son chaos en monde ouvert et son absurdité décomplexée à un niveau inédit. Incarnez The Postal Dude, un homme ordinaire malchanceux qui tente de survivre à la semaine dans l'étrange ville de Paradise, en Arizona. À vous de choisir entre garder votre calme ou bien péter votre câble. Mais attentions aux habitants lunatiques de cette ville déjanté.POSTAL 2 Redux est développé par Impact Inked, Running With Scissors et Team Beef et édité par Impact Inked. Le jeu sera disponible sur PC et Playstation 5 et possède desormais une page Steam et Playstation Store