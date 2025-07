Where Winds Meet : Un dernier test annoncé pour le 25 Juillet

Publié le Jeudi 3 juillet 2025 à 10:30:00 par Clementine

Dans la Chine tumultueuse du Xe siècle, vous incarnez un jeune maître d'épée. Découvrez des vérités oubliées et les mystères de votre propre identité, tandis que le vent souffle sur les montagnes, les rivières et que votre légende s'élève. Ici, la liberté vous appartient, mais chaque action a son importance. Semez le chaos, défiez la loi et risquez d'être mis à prix, poursuivis, voire emprisonnés. Ou optez pour une voie plus noble : liez-vous d'amitié avec les villageois, forgez des alliances et bâtissez votre réputation de héros du monde de Wuxia.est un RPG d'action et d'aventure dans un monde ouvert, solo, en coopération jusqu'à 4 joueurs ou bien plus si vous rejoignez une guilde. Cette nouvelle démo invite à découvrire la ville de Kaifeng. Une capitale dynamique avec plus d'un million de mètres carrés à explorer. Les joueurs sont libres de parcourir la ville et de découvrir son atmosphère animée à leur rythme.tisse son récit à travers une approche narrative dispersée. Chaque zone offre ses propres histoires à découvrir, que ce soit à travers la quête principale ou en explorant hors des sentiers battus. Les joueurs peuvent personnaliser leurs personnages et maîtriser le système de combat en débloquant et améliorant une grande variété d'armes et de compétences inspirées des arts martiaux Wuxia. La ville évolue en fonction des choix des joueurs. Des champs de blé abandonnés peuvent renaître, et des rues délabrées peuvent devenir des quartiers animés, selon la façon dont les joueurs interagissent avec le monde.est un jeu développé par Everstone Studio et édité par NetEase Games. Les joueurs pôurront accéder au dernier test le 25 Juillet 2025 sur PS5 et PC via Steam