- Simon the Sorcerer Origins! s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 4 juillet 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ça, c'est un vrai sorcier, pas un binoclard geignard

Série culte de jeux d'aventure de type Point'n Click des années 90, Simon The Sorcerer s'offre une préquelle. Simon The Sorcerer Origins, développé par Smallthing Studios, sera disponible le 28 octobre 2025 sur toutes les plateformes, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC.Les joueurs sont invités à retourner dans le monde magique et sarcastique de Simon et découvrir comment toute l'histoire a commencé. Nous aurons même le plaisir de retrouver les acteurs anglais originaux...Puzzles, énigmes, sorts magiques... Harry Potter n'a qu'à bien se tenir avec ses aventures à la con.Une nouvelle vidéo a été publiée, présentant un petit peu les secrets de fabrication du jeu.