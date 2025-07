- 1000 Deaths arrive le 7 Août 2025

Publié le Mardi 8 juillet 2025 à 11:15:00 par Timothée Chagot

La mort vous va si bien

1000 Deaths, développé par Pariah Games, est un platformer 3D. Il se joue à travers 4 aliens dans un monde inspiré des œuvres de Maurits Cornelis Escher, et pas sans rappeler un plombier moustachu dans l'espace. Le jeu est construit pour les speedrunners, mais conviens parfaitement au joueur occasionnel ou voulant une expérience plus simple.Lors de l'aventure, les joueurs influenceront la vie de Vayu, Maxie, Terry et Boga, quatre aliens ayant des problèmes un peu trop humains. L'amour à sens unique où le désire du pouvoir sont des thèmes que les aliens ne connaissent pas, mais que les joueurs connaissent à leur grand désespoir.Le jeu est faisable en environ 2 h, mais peut être rejoué maintes fois grâce à ses 12 fins différentes. Un mode arcade permet aussi de mettre les talents des joueurs pour les jeux de plateforme à l'épreuve.1000 Deaths sera disponible le 7 Août 2025 sur PC et PS5.